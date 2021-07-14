"بي سي آي" تسعى للاستحواذ على 49% من شركة يونيون كلورين

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، عن توقيعها خطاب نوايا غير ملزم مع الشركات المالكة لشركة يونيون كلورين للاستحواذ على 49% من ملكية تلك الشركة.

وقالت شركة "بي سي آي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن شركة يونيون كلورين هي شركة مصنعة للكلور والقلويات مقرها الإمارات العربية المتحدة - أبو ظبي.

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وأضافت أنها وقعت خطاب النوايا مع الشركات المالكة لشركة يونيون كلورين وهما شركات عمان كلورين، وشركة هورايزون إنرجي، وشركة إم إس يونيون كلورين والشركة العمانية للتنمية الصناعية.

وأوضحت أن الغرض من خطاب النوايا هو تسهيل المناقشات والتوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على نسبة 49% من ملكية شركة يونيون كلورين لصالح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية.

وذكرت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية، أنها ستقوم بإجراء الفحص النافي للجهالة، لتحديد الأثر المالي الذي ستجلبه عملية الاستحواذ إلى شركة الصناعات الكيميائية الأساسية.

وتهدف الصفقة إلى تنويع قاعدة منتجات وأسواق شركة الصناعات الكيميائية الأساسية من خلال إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة كسوق إنتاج، والوصول إلى قاعدة تصدير واسعة والخاصة بشركة يونيون كلورين.

وتستهدف كذلك زيادة انتاجية المنتجات الأساسية لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية مثل الصودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك، وكذلك إضافة منتج جديد "كلوريد الكالسيوم" إلى محفظة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية.