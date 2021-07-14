"تهامة" توصي بتخفيض رأسمالها 42.9% ثم زيادته بطرح أسهم حقوق أولوية

قالت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق "تهامة"، اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارتها قرر التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأسمال الشركة ومن ثم زيادته.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن رأس المال قبل التخفيض يبلغ 175 مليون ريال، ويكون بعد التخفيض 100 مليون ريال، بنسبة تخفيض 42.9%.

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ويبلغ عدد أسهم تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، قبل تخفيض رأس المال 17.5 مليون سهم، مقارنة بعدد 100 مليون سهم بعد التخفيض، وذلك بإلغاء 7.5 مليون سهم.

وأوضحت "تهامة" أن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأسمال الشرطة لإطفاء الخسائر المتراكمة.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 50 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 150 مليون ريال، بدلاً من 100 مليون ريال، بنسبة زيادة 50%.

وتكون زيادة رأس المال عبر إضافة عدد 5 ملايين سهم، مشيرة إلى أن سبب زيادة رأس المال هو سداد التزامات مالية حكومية.