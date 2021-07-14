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"ساب" ينوي التخارج من حصته بالشركة الوطنية للتأمين

البنك السعودي البريطاني ساب مناسبة
البنك السعودي البريطاني "ساب"
سوق السعودية

"ساب" ينوي التخارج من حصته بالشركة الوطنية للتأمين

على النحو الذي يخدم مصالح مساهميه

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دبي - العربية.نت

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أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب"، عن توجهه الاستراتيجي فيما يتعلق بملكيته في الشركة الوطنية للتأمين والذي يتضمن خططا للتخارج من الشركة على النحو الذي يخدم مصالح مساهميه على أكمل وجه.

وذكر البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد في هذا الإعلان ما يؤكد إتمام استراتيجية التخارج، كما ستخضع أي صفقة مقترحة لإتمام الاستراتيجية إلى كافة الموافقات الداخلية والتنظيمية ذات العلاقة.

وبحسب بيانات "تداول السعودية"، فإن حصة "ساب" في ملكية الشركة الوطنية للتأمين تبلغ 20%.

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وارتفع سهم الشركة الوطنية للتأمين بنسبة 0.57% ليسجل سعر 52.9 ريال في ختام تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفعت خسائر الشركة الوطنية للتأمين بنسبة 163.29% في الربع الأول من العام الجاري، قبل الزكاة، لتسجل نحو 18.49 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 7.02 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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