"موانئ السعودية" توقع عقوداً استثمارية لإنشاء صوامع تخزين

وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، عقوداً استثمارية مع الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف بميناءي جازان ورأس الخير، بغرض إنشاء صوامع لتخزين الحبوب وذلك دعماً من الهيئة للأمن الغذائي في المملكة.

وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.

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كما يأتي تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وفق رؤية المملكة 2030، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفقاً للعقود الاستثمارية، تقدر الكمية السنوية التي سيتم مناولتها بنحو 2.8 مليون طن، فيما يبلغ حجم الاستثمارات التي ستضخ من قبل الشركة للموقعين حوالي 370 مليون ريال.

وتبلغ مساحة المشروع 30 ألف متر مربع بميناء جازان، و60 ألف متر مربع بميناء رأس الخير، وبإجمالي مساحة تخزين مليون طن دفعة واحدة.

ويتضمن العقد الذي يمتد 20 عاماً إنشاء 16 صومعة، بطاقة تخزين لكل صومعة (15) ألف طن بحيث تصل الطاقة الإجمالية إلى (240) ألف طن، بالإضافة إلى إنشاء مجمع كامل لتوزيع وتوجيه الحبوب، ومنشأه خاصة للتغليف داخل الموقع.

ويشمل العقد أيضا توفير 4 معدات تفريغ مثبتة على الرصيف وفق أحدث طراز بطاقة تفريغ (600) طن بالساعة لكل وحدة.

يذكر أن هذه العقود الاستثمارية الواعدة التي تُعد رافداً من روافد منظومة الأمن الغذائي بالمملكة، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتأتي انطلاقاً للدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية بوصفهما من الممكنات الرئيسة لمختلف الصناعات والقطاعات المهمة، ومنها قطاع الأمن الغذائي.

وتابعت الهيئة: "تأتي أيضا انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ نحو الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ السعودية، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 90% بحلول عام 2030، بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة".

وتسعى الهيئة العامة للموانئ إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيد من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصرا جذبا استثماريا، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.