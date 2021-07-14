8 أرقام مهمة في نتائج أعمال "التجاري الدولي – مصر"

كشفت وحدة البحوث في "بلتون" المالية القابضة، عن 8 أرقام مهمة تضمنتها نتائج أعمال البنك التجاري الدولي – مصر، على رأسها ارتفاع صافي ربح البنك التجاري الدولي في الربع الثاني من 2021 بنسبة 24% مقارنة بالربع الثاني من 2020 وبنسبة 12% مقارنة بالربع الأول من 2021 مسجلاً 3.2 مليار جنيه، وذلك وفقاً للقوائم المالية للبنك.

وحددت "بلتون" القيمة العادلة لسهم التجاري الدولي عند 74.8 جنيه، مع التوصية "احتفاظ"، مشيرة إلى أن السعر الحالي للسهم 54.33 جنيه.

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ومقارنة بالربع الثاني من 2020، تراجع دخل البنك من الأعمال المصرفية الأساسية بنسبة 2% إلى 6.8 مليار جنيه إثر تراجع صافي الدخل من العائد بنسبة 4%، نظراً لانكماش صافي هامش الفائدة بنحو 146 نقطة أساس مسجلاً 5.8%، مما يرجع في الغالب إلى استحقاق سندات مرتفعة العائد مقومة بالعملة المحلية.

كما ارتفع الدخل من العمولات بنسبة 24% على أساس سنوي إثر تحسن أنشطة الإقراض وتمويل التجارة. سجلت الخسائر التشغيلية الأخرى 251 مليون جنيه مقارنة بـ 537 مليون جنيه العام الماضي، مما عوض جزئيا تراجع صافي الدخل من العائد. تراجع الاضمحلال من خسائر الائتمان بنحو 69% على أساس سنوي مسجلاً 318 مليون جنيه، مما أدى لتراجع تكلفة المخاطرة لدى البنك بواقع 146 نقطة أساس إلى 97 نقطة أساس.

فضلاً عن ذلك، سجل الإنفاق التشغيلي لدى البنك انكماشاً بنسبة 11% على أساس سنوي، مما دفع نسبة التكلفة إلى الدخل لدى البنك للارتفاع بواقع 184 نقطة أساس إلى 23.1%.

على أساس ربع سنوي، ارتفع الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية بنسبة 7% على أساس ربع سنوي نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العائد بنحو 6% على أساس ربع سنوي، بدعم من الأثر الإيجابي لحجم المركز المالي رغم التراجع الطفيف لهوامش صافي الفائدة، في حين ارتفع صافي الدخل من العمولات بنسبة 18% إلى 604 مليون جنيه.

فيما تراجع الاضمحلال من خسائر الائتمان بنحو 55% على أساس ربع سنوي نتيجة تعافي الأنشطة الاقتصادية جزئيا. ارتفع الهامش الضريبي للبنك بنحو 65 نقطة أساس إلى 30%، مما يرجع على الأرجح إلى ارتفاع مساهمة الدخل من الأوراق المالية السيادية المقومة بالعملة المحلية.

على مستوى المركز المالي، سجل البنك التجاري الدولي إجمالي نمو بنحو 4.8% على أساس ربع سنوي (+9.7% منذ بداية العام) مسجلاً 469 مليار جنيه في الربع الثاني من 2021، بدعم من نمو ودائع العملاء بنسبة 5.4% على أساس ربع سنوي مسجلة 386 مليار جنيه. جاء نمو الودائع إثر النمو المتماسك لودائع الشركات بنسبة 8.2% على أساس ربع سنوي (+22.5% منذ بداية العام) مسجلة 172 مليار جنيه، والتي تمثل حالياً 45% من إجمالي الودائع.

في حين ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 3.3% على أساس ربع سنوي (+6.6% منذ بداية العام) مسجلة 213 مليار جنيه. في الوقت نفسه، ارتفع مجمل القروض بنسبة 7.6% على أساس ربع سنوي (+9.2% منذ بداية العام) مسجلاً 148 مليار جنيه حتى الربع الثاني من 2021.