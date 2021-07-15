آلاف المنتجات الخطرة تورّط "أمازون" في دعوى قضائية جديدة

قالت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية (CPSC) يوم أمس الأربعاء، إنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة أمازون لإجبار شركة التجزئة الإلكترونية على سحب مئات الآلاف من المنتجات الخطرة التي تباع على منصتها.

وصوتت لجنة CPSC لصالح تقديم شكوى إدارية، قائلة إن عملاق التجارة الإلكترونية في سياتل مسؤول قانونيًا عن استدعاء المنتجات، لأنها تشكل خطرًا جسيمًا على صحة المستهلكين وقد تسبب الإصابة أو الوفاة.

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تضمنت المنتجات 24000 جهاز للكشف عن أول أكسيد الكربون لا يعمل بالطريقة الصحيحة، وحوالي 400000 مجفف شعر يفتقر إلى الحماية المطلوبة ضد الصدمات والصعق الكهربائي، و "العديد" من ملابس نوم الأطفال التي يمكن أن تشتعل فيها النيران، وفقًا لـ CPSC.

قال روبرت أدلر القائم بأعمال رئيس CPSC: "يجب علينا أن نتعامل مع منصات الطرف الثالث الضخمة هذه بشكل أكثر كفاءة، وبأفضل السبل لحماية المستهلكين الأميركيين الذين يعتمدون عليها"، بحسب "رويترز".

وأضافت الهيئة التنظيمية أن أمازون اتخذت إجراءات غير محددة لبعض المنتجات، لكنها لم تكن كافية.

من ناحيتها، قالت أمازون في بيان إنه "من غير الواضح" سبب رفض لجنة CPSC عرضها لتوسيع برنامج الاسترجاع، بما في ذلك للمنتجات التي تبيعها أطراف ثالثة، أو رفع دعوى قضائية لفرض إجراءات "شبه مكررة بالكامل" لما اتخذته.

وقالت الشركة إنها أزالت "الغالبية العظمى" من المنتجات المعنية من متجرها، وقدمت للعملاء كامل المبالغ المستردة.

يذكر أن هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا كانت فتحت تحقيقا رسميا بشأن "غوغل" التابعة لشركة ألفابيت وشركة أمازون بشأن مخاوف من أن عمالقة التكنولوجيا لم يفعلوا ما يكفي لمكافحة التقييمات المزيفة على مواقعهم.