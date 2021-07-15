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أرباح أسمنت ينبع ترتفع 12% إلى 41.8 مليون ريال بالربع الثاني

أسمنت ينبع
شركة أسمنت ينبع
سوق السعودية

أرباح أسمنت ينبع ترتفع 12% إلى 41.8 مليون ريال بالربع الثاني

بسبب انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية ومخصص الزكاة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت ينبع ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 12.05% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 41.83 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 37.33 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح شركة أسمنت يبنع بنسبة 43% مقارنة بأرباح نحو 73.39 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت أسمنت ينبع في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية ومخصص الزكاة على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة زيادة كمية المبيعات المحلية ومبيعات التصدير وانخفاض متوسط أسعار البيع.

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وخلال النصف الأول من العام الجاري، انخفض صافي أرباح أسمنت ينبع، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 11.06% إلى 115.23 مليون ريال، مقارنة بنحو 129.56 مليون ريال صافي أرباح الفترة المماثلة من 2020.

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