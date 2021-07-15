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ارتفاع أرباح مورغان ستانلي بفضل انتعاش أسواق رأس المال وإبرام الصفقات

مورغان ستانلي
مورغان ستانلي
وول ستريت

ارتفاع أرباح مورغان ستانلي بفضل انتعاش أسواق رأس المال وإبرام الصفقات

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دبي - العربية.نت

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أعلن مورغان ستانلي، اليوم الخميس، تسجيل قفزة أعلى من 11 %، في ربحه الفصلي مع استفادة نشاطه المصرفي الاستثماري من مستويات قياسية لنشاط إبرام الصفقات وأسواق رأس المال.

وقال البنك المدرج في وول ستريت إن صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين ارتفع إلى 3.4 مليار دولار، أو 1.85 دولار للسهم، في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو/حزيران، من 3.05 مليار دولار، أو 1.96 دولار للسهم قبل عام.

كان متوسط توقعات المحللين يشير إلى أن البنك سيسجل ربحا 1.65 دولار للسهم، بحسب بيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.

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