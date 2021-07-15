ارتفاع الأرباح الفصلية لبنك "بوبيان" بـ 28% إلى 8.8 مليون دينار

ارتفعت أرباح بنك بوبيان بـ 28% في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 8.8 مليون دينار.

وعزي البنك ارتفاع أرباحه إلى ارتفاع إيرادات التمويل بنسبة 20%، بالإضافة إلى تراجع تكاليف التمويل بأكثر من 30% لتصل إلى 15 مليون دينار.

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وكان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، عادل الماجد، كشف في مقابلة مع "العربية" عن سعي المصرف للحصول على رخصة بنك رقمي في الكويت، بعد إطلاقه من لندن أمس الأربعاء NOMO BANK الذي يعد أول بنك رقمي إسلامي في العالم، ومقره العاصمة البريطانية.

وأوضح الماجد أن العلامة التجارية للبنك الجديد، تابعة لبنك لندن والشرق الأوسط، و"عندما قمنا بدراسات وجدنا حاجة للمواطنين والوافدين في دول الخليج، لفتح حسابات خارج المنطقة وهناك صعوبة لفتح هذه الحسابات ومع إطلاق هذا البنك سيكون هذا الأمر متاحا".