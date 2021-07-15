الجامعة السعودية الإلكترونية و"كورسيرا" يوقعان شراكة لتطوير برامج تعليمية

وقعت الجامعة السعودية الإلكترونية مذكرة تعاون مع شركة كورسيرا، وذلك بهدف تعزيز التعاون في تطوير برامج تعليمية مشتركة تساهم في تنمية رأس المال البشري وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية.

وأوضحت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، ليلك بنت أحمد الصفدي، في بيان، أن توقيع هذه المذكرة يأتي إيمانًا من الجامعة بمسؤولياتها في تقديم برامج تخصصية ومحتوى تعليمي فريد يخدم جميع شرائح المجتمع ويساهم في تعزيز التنمية الوطنية.

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ومن جانبها أكدت كبير الموظفين للمؤسسات في كورسيرا، لياه بلسكي، على توافق التوجهات الاستراتيجية بين الطرفين في تطوير منظومة تعليمية قادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية لتنمية القدرات البشرية.

وتهدف المذكرة الموقعة بين الجامعة السعودية الإلكترونية وكورسيرا إلى تطـوير برامج قصـيرة معتمـدة تركـز علـى تخصصـات مهنيـة مطلوبـة بسـوق العمـل وتقديم أنماط وبرامج تعليمية تزيد من نطاق التدريس وتواكب الثورة الصناعية القادمة.

يذكر أن هذا التعاون الأول من نوعه في المنطقة العربية والذي يمهد لبناء مسارات موازية للتعليم المستمر (Stackable) ودرجات علمية افتراضية بالكامل.