.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ترسية عقد من جامعة الإمام محمد بن سعود على "المعمر" بـ74.5 مليون ريال

شركة المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس"
سوق السعودية

ترسية عقد من جامعة الإمام محمد بن سعود على "المعمر" بـ74.5 مليون ريال

لتشغيل نظام الحاسب الآلي الشامل والبرامج الرئيسية والبوابة الإلكترونية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، عن ترسية عقد مع جامعة الإمام محمد بن سعود بمبلغ إجمالي 74.486 مليون ريال.

وقالت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها تلقت إشعارا من منصة "اعتماد" يفيد بموافقة جامعة الإمام محمد بن سعود على ترسية مشروع تشغيل نظام الحاسب الآلي الشامل والبرامج الرئيسية والبوابة الإلكترونية على شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس".

وأضافت أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن في حينه لا سيما بعد استلام النسخة النهائية من العقد موقع من جميع الأطراف المعنية.

أوبك تتوقع بلوغ الطلب على النفط مستويات ما قبل الجائحة في 2022 طاقة النفط أوبك تتوقع بلوغ الطلب على النفط مستويات ما قبل الجائحة في 2022

كانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، قد وقعت في يوليو الجاري، عقد مشروع مع وزارة الصحة لتشغيل وصيانة مدینة الملك سعود الطبیة بقیمة إجمالیة 186.002 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان سابق، أن المناقصة كانت أرسيت عليها في 30 مارس 2021، وتم توقيع العقد اليوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عصير البصل.. مذاقه لا يحتمل لكن فوائده الصحية عديدة عصير البصل.. مذاقه لا يحتمل لكن فوائده الصحية عديدة
"الفن باطل".. حلا شيحة تهاجم تامر حسني وتتبرأ من الفن!
الأكثر قراءة
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار
أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد زيادتها.. وهذا موعد التطبيق أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد زيادتها.. وهذا موعد التطبيق
قرى إيطالية تدفع لك 33 ألف دولار للإقامة فيها.. بشروط قرى إيطالية تدفع لك 33 ألف دولار للإقامة فيها.. بشروط
"ذبحت ابني ودفنته وأفطرت معي".. جريمة بشعة في مصر
"الفن باطل".. حلا شيحة تهاجم تامر حسني وتتبرأ من الفن!
قبل أن تذهب
بعد فاجعة مستشفى ذي قار.. تظاهرات غاضبة في العراق
بعد فاجعة مستشفى ذي قار.. تظاهرات غاضبة في العراق
اكتشف المزيد