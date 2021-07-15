ترسية عقد من جامعة الإمام محمد بن سعود على "المعمر" بـ74.5 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، عن ترسية عقد مع جامعة الإمام محمد بن سعود بمبلغ إجمالي 74.486 مليون ريال.

وقالت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها تلقت إشعارا من منصة "اعتماد" يفيد بموافقة جامعة الإمام محمد بن سعود على ترسية مشروع تشغيل نظام الحاسب الآلي الشامل والبرامج الرئيسية والبوابة الإلكترونية على شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس".

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وأضافت أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن في حينه لا سيما بعد استلام النسخة النهائية من العقد موقع من جميع الأطراف المعنية.

كانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، قد وقعت في يوليو الجاري، عقد مشروع مع وزارة الصحة لتشغيل وصيانة مدینة الملك سعود الطبیة بقیمة إجمالیة 186.002 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان سابق، أن المناقصة كانت أرسيت عليها في 30 مارس 2021، وتم توقيع العقد اليوم.