مساهمو "الإعادة السعودية" يقرون زيادة رأس المال لـ891 مليون ريال 

أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني "الإعادة السعودية"، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 810 ملايين ريال إلى 891 مليون ريال عن طريق رسملة 81 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أنه سيتم منح سهم واحد لكل 10 أسهم مملوكة.

مادة اعلانية

وبحسب البيان، فإن زيادة رأس المال مقدرة بنسبة 10%، وسيتم توجيه الزيادة لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.

ونوهت "إعادة"، بأن تاریخ أحقیة أسھم المنحة لمساھمي الشركة المالكین للأسھم یوم انعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى شركة مركز إیداع الأوراق المالیة (مركز الإیداع)، في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.

وتمت الموافقة على تعديل عدد من مواد النظام الأساسي؛ فيما يتعلق برأس المال، والاكتتاب في الأسھم، واسم الشركة وأغراضها.