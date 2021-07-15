ويسترن يونيون تطلق خدمة التحويلات عالية القيمة من الإمارات

أعلنت ويسترن يونيون، المتخصصة بتحويل ودفع الأموال حول العالم، عن إطلاق تحويلات الدفع عالية القيمة إلى الحساب مباشرةً من الإمارات إلى جميع أنحاء العالم، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز الخدمات المُقدَّمة لعملائها، مع استهداف قطاع حركة الأموال القائم على حسابات تحوي مليارات الدولارات.

وأضافت ويسترن يونيون، في بيان، أن هذا التعاون الاستراتيجيّ يوفر مع شركة الفردان للصرافة، أحد مُقدِّمي الخدمات المالية في الإمارات، الفرصة لتحسين إتاحة حلول شاملة ومتكاملة لقاعدة العملاء المشتركة.

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وحسب البيان، يستطيعُ العملاء في الإمارات الآن إرسال ما يصل إلى 183.6 ألف درهم إماراتي (50 ألف دولار أمريكي) عبر هواتفهم الذكية من موقع wu.com أو تطبيق ويسترن يونيون للهاتف المحمول، بالخصم المباشر إلى حساباتٍ بنكيةٍ في العديد من البلدان حول العالم.

وأفاد البيان بأنه يمكن إجراء تحويلاتٍ مباشرة إلى حساباتٍ بنكية من مواقع التجزئة التابعة لشركة الفردان للصرافة في الإمارات العربية المتحدة.

من جانبها، قالت مديرة الخدمات الرقمية في ويسترن يونيون الشرق الأوسط وأفريقيا، سلمى مسعود: "يُعد إطلاق المدفوعات إلى الحساب عن طريق القنوات الرقمية ومواقع الخدمات المصرفية للأفراد علامةً فارقةً أخرى في جهودنا المستمرة لتلبية احتياجات تحويل الأموال المتنوعة للعملاء في الإمارات".

وأضافت سلمي أن العديد من عملائنا مواطنون بجميع دول العالم، ويمتلكون أصولاً واستثماراتٍ في العديد من دول العالم.

وتابعت: "في عملية التحويل الواحدة يمكن تحويل 50 ألف دولار، في أي وقت على مدار أيام الأسبوع، وإلى أي مكان في العالم".

وأوضحت سلمي أن عملاء ويسترن يونيون سيكونوا قادرين على إرسال دفعات أكبر، وبتكلفة تنافسية للغاية مع التأكيد على الشفافية التامة في خلال التحويل، وضمان الراحة والسرعة.

ويمثل عملاء "ويسترن يونيون" مزيجًا من الوافدين المقتدرين والمواطنين الإماراتيين، ويمكنهم الآن إرسال الأموال بين حساباتهم المصرفية عبر مختلف الدول، للمشتريات عالية القيمة؛ مثل العقارات أو المدفوعات المالية؛ مثل الرهون العقارية أو الاستثمارات.

ووسَّعت ويسترن يونيون مؤخرًا شبكتها الرقمية العالمية للمدفوعات المالية، وزادت من توافر مدفوعات الوقت الفعليّ، مُعزِّزةً بذلك هدفها المتمثل في بناء أكبر شبكة لتحصيل الأموال وتوزيعها في العالم.

وتتمتع الشركة الآن بالقدرة على الإرسال إلى مليارات الحسابات في أكثر من 125 دولة وإقليم، مع إمكاناتٍ للدفع في الوقت الفعليّ فيما يربو عن 100 من هذه البلدان، وإلى ملايين محافظ الهاتف المحمول في أكثر من 35 دولة.

يتيح تطبيق ويسترن يونيون للهاتف المحمول والموقع الإلكتروني المُعدَّل في الإمارات العربية المتحدة للعملاء إرسال الأموال إلى عائلاتهم وأحبائهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من منازلهم للدفع في شبكة ويسترن يونيون العالمية للحسابات البنكية والمحافظ ومواقع الوكلاء.

وقد يختار العملاء الدفع مقابل المعاملات على الموقع الإلكتروني أو داخل التطبيق، باستخدام بطاقات السحب الآلي أو الائتمان أو التحويلات البنكية.

ويمكن للعملاء أيضًا اختيار بدء معاملة عبر الإنترنت، ثم الدفع نقدًا بأنفسهم في أيٍّ من مواقع التجزئة التابعة لشركة الفردان للصرافة.

وتقدِّم ويسترن يونيون خدمات تحويل الأموال في الإمارات العربية المتحدة منذ ما يزيد عن 20 عامًا ولديها أكثر من 900 موقع لوكلاء البيع بالتجزئة.

وفقًا للمراجعة الاقتصادية الربع سنوية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، زادت التحويلات الشخصية الصادرة من الإمارات بنسبة 0,4% أو 200 مليون درهم إماراتي –على أساسٍ سنويّ – في الربع الأول من عام 2021.

وكانت البلدان الثلاثة الأولى من حيث التحويلات الشخصية الصادرة خلال الربع الأول هي؛ الهند وباكستان والفلبين، بنسبة 28,9% و12,3% و6,6% على التوالي من إجمالي التحويلات.