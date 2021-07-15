.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"الخريف" تتسلم 9 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات مياه بـ316.6 مليون ريال 

الخريف لتقنية المياه والطاقة
الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"الخريف" تتسلم 9 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات مياه بـ316.6 مليون ريال

الأثر المالي ينعكس على نتائج "الخريف" بالربع الثالث 2021

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، تسلمها لـ9 اتفاقيات تثبيت أسعار من شركة المياه الوطنية لتنفيذ توصيلات المياه ومياه الصرف الصحي في 9 مناطق وقطاعات في المملكة، بقيمة 316.605 مليون ريال.

وأوضحت "الخريف" في بيان للسوق السعودية "تداول"، أن فترة العقود تمتد لـ 36 شهرا، وسينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الثالث من العام الحالي 2021.

وذكرت الشركة أن الإيرادات المرتبطة بهذه الاتفاقيات تتعلق بشكل مباشر بالطلب الفعلي لتوصيلات المياه وتوصيلات مياه الصرف الصحي الجديدة من قبل المستخدم النهائي، وتعميد الأعمال من قبل العميل شركة المياه الوطنية لشركة "الخریِّف".

"الخريف لتقنية المياه" توزع 37.5 مليون ريال أرباحا للمساهمين عن النصف الأول أسواق المال سوق السعودية "الخريف لتقنية المياه" توزع 37.5 مليون ريال أرباحا للمساهمين عن النصف الأول

وأفادت الشركة بأن المناطق هي منطقة الرياض وحدة أعمال مدينة الرياض، منطقة الرياض الوحدة الجنوبية، منطقة الرياض الوحدة الشمالية، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة مكة المكرمة وحدة أعمال جدة، والمنطقة الشرقية الوحدة الوسطى، ومنطقة القصيم، ومنطقة حائل ومنطقة تبوك.

وأشارت إلى أن هذا الإفصاح جاء بعد تسلم الترسية من قبل شركة المياه الوطنية بتاريخ 07 يوليو الحالي، وعقب الاجتماع الذي عقد مع شركة المياه الوطنية يوم الثلاثاء الماضي لأهمية شرح الآلية في تنفيذ الأعمال.

وأضافت "الخريف" أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه، خاصة بعد تسلم النسخة النهائية من عقود الاتفاقيات موقعة من جميع الأطراف المعنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أجمل إطلالات مهرجان أجمل إطلالات مهرجان "كان" تحمل توقيعاً عربياً
هل يدمّر كورونا نفسه؟ أحدث الدراسات تحمل البشرى.. هل يدمّر كورونا نفسه؟ أحدث الدراسات تحمل البشرى..
الأكثر قراءة
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد زيادتها.. وهذا موعد التطبيق أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد زيادتها.. وهذا موعد التطبيق
"ذبحت ابني ودفنته وأفطرت معي".. جريمة بشعة في مصر
قرى إيطالية تدفع لك 33 ألف دولار للإقامة فيها.. بشروط قرى إيطالية تدفع لك 33 ألف دولار للإقامة فيها.. بشروط
قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار
قضية الآثار.. تفاصيل علاقة حسن راتب بقتلة فرج فودة قضية الآثار.. تفاصيل علاقة حسن راتب بقتلة فرج فودة
قبل أن تذهب
بعد جدل بين السلطات الأميركية و"فايزر".. هل جرعة لقاح ثالثة مهمة؟
بعد جدل بين السلطات الأميركية و"فايزر".. هل جرعة لقاح ثالثة مهمة؟
اكتشف المزيد