"الخريف" تتسلم 9 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات مياه بـ316.6 مليون ريال 

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، تسلمها لـ9 اتفاقيات تثبيت أسعار من شركة المياه الوطنية لتنفيذ توصيلات المياه ومياه الصرف الصحي في 9 مناطق وقطاعات في المملكة، بقيمة 316.605 مليون ريال.

وأوضحت "الخريف" في بيان للسوق السعودية "تداول"، أن فترة العقود تمتد لـ 36 شهرا، وسينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الثالث من العام الحالي 2021.

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وذكرت الشركة أن الإيرادات المرتبطة بهذه الاتفاقيات تتعلق بشكل مباشر بالطلب الفعلي لتوصيلات المياه وتوصيلات مياه الصرف الصحي الجديدة من قبل المستخدم النهائي، وتعميد الأعمال من قبل العميل شركة المياه الوطنية لشركة "الخریِّف".

وأفادت الشركة بأن المناطق هي منطقة الرياض وحدة أعمال مدينة الرياض، منطقة الرياض الوحدة الجنوبية، منطقة الرياض الوحدة الشمالية، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة مكة المكرمة وحدة أعمال جدة، والمنطقة الشرقية الوحدة الوسطى، ومنطقة القصيم، ومنطقة حائل ومنطقة تبوك.

وأشارت إلى أن هذا الإفصاح جاء بعد تسلم الترسية من قبل شركة المياه الوطنية بتاريخ 07 يوليو الحالي، وعقب الاجتماع الذي عقد مع شركة المياه الوطنية يوم الثلاثاء الماضي لأهمية شرح الآلية في تنفيذ الأعمال.

وأضافت "الخريف" أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه، خاصة بعد تسلم النسخة النهائية من عقود الاتفاقيات موقعة من جميع الأطراف المعنية.