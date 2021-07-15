"المراكز العربية" تطرح صكوكاً دولية بـ225 مليون دولار

أعلنت شركة المراكز العربية، انتهاءها من طرح صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 225 مليون دولار، وذلك تمهيداً لتخصيص الصكوك المصدرة بتاريخ 28 يوليو الحالي.

وقالت "المراكز" في بيان لها للسوق السعودية "تداول"، إنه سيتم دمج هذا الإصدار وسيشكل جزءاً من إصدار الصكوك القائم حالياً والذي أُصدر بتاريخ 7 أبريل 2021 البالغ 650 مليون دولار تستحق في عام 2026.

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وتابعت الشركة: "مع الانتهاء من هذا الإصدار، يصبح إجمالي الصكوك القائمة التي أصدرتها الشركة حتى الآن بمبلغ 1.375 مليار دولار".

وأوضحت أن عدد الصكوك هو 1125 صكًّا، وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، فيما سجل عائد الصك 5.625% للإصدار السابق بتاريخ 7 أبريل 2021 (وقد تمت إعادة الإصدار بسعر 104.75% مما يجعل عائد الصك الفعلي لهذا الإصدار 4.585%)، فيما تبلغ مدة استحقاقه 5.5 سنة (يستحق في 7 أكتوبر 2026).

وأفادت الشركة أنها قد تقوم باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي، كما يمكن استردادها أيضًا في حال وقوع حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك، وفقًا لظروف السوق.

وحسب البيان، قد يكون خيار الاسترداد متاحًا للمستثمرين في الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يكون خيار الاسترداد متاحًا لحملة الصكوك.

ولفتت الشركة إلى أنه تم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة لشهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية، حيث يجوز طرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933م، بصيغته المعدلة.

وأضافت أنها ستواصل استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الصكوك للمستثمرين، منوهة بأن هذا الاكتتاب قد تمت تغطيته من قبل المستثمرين بمقدار 3 أضعاف، مما حفّز الشركة على أن تزيد قيمة طرح الإصدار لمبلغ 225 مليون دولار من أصل 150 مليون دولار.

وأشارت إلى أنها استفادت بشكل ممتاز خلال هذا الإصدار من الحصول على توفير في سعر الاقتراض بنسبة تقارب 1% مقارنة بالإصدار السابق.

وذكرت أن هذه الخطوة تأتي لدعم وتعزيز مركزها المالي من خلال سداد جزء كبير من قروضها القائمة، من أجل الاستمرار بإحلال وسائل التمويل غير المضمونة مقابل المضمونة، وكذلك لتحرير عدد كبير من أصولها ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تحرير جميع أصولها المرهونة لدى البنوك.

وتابعت: "إن هذه الخطوة ستوفر أيضاً سيولة إضافية لدعم وتمويل خطة الشركة التوسعية المشتملة على ثمانية مشاريع من المزمع استكمالها على المديين القصير والمتوسط، والتي تأتي ضمن استراتيجية الشركة الأوسع والهادفة إلى التوسع في تطوير مراكز التسوق العصرية التي تضم وجهات ترفيهية متنوعة مثل دور السينما والمطاعم والكافيهات الراقية علاوة على محلات التجزئة".