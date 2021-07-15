"تشب العربية" تقر زيادة رأسمالها لـ300 مليون ريال

أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة تشب العربية للتأمين التعاوني، زيادة رأس مالها بنسبة 50% من 200 مليون ريال إلى 300 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إنه سيتم زيادة رأس المال عن طريق رسملة 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل سهمين مملوكين.

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وذكرت الشركة أن رأس المال سيرتفع من 20 مليون سهم إلى 30 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، أصدرت الشهر الماضي، قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة "تْشب العربية" زيادة رأس مالها من 200 مليون ريال إلى 300 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان، إن ذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائم يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

كانت شركة "تْشب العربية"، قد حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم.

وأوضحت "تْشب العربية" في بيان سابق، أن سبب الزيادة يتمثل في تعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.