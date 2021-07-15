"الاستثمارات العامة" و"كوسكو" يستحوذان على حصة في "بوابة البحر الأحمر"

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أنها أتمت صفقة بيع حصتها في شركتها التابعة "شركة محطة بوابة البحر الأحمر" والتي تبلغ 21.2%، إلى جانب بيع 18.8% من حصة ملكية الأقلية من المساهمين الآخرين، إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد (من خلال شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، شركة ساوند جويس انتربرايس ليميتد).

وضمنت الصفقة بيع "سيسكو" حصتها في شركتها التابعة "شركة محطة بوابة البحر الأحمر" والتي تبلغ 21.2%، وحصة الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت)، إحدى الشركات التابعة لسيسكو (تمتلك فيها ما نسبته 76% من رأس المال) والتي تبلغ 4%، بالإضافة إلى بيع 14.8% من حصة ملكية الأقلية من المساهمين الآخرين لـ "شركة محطة بوابة البحر الأحمر"، إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد على أساس نسبي.

مادة اعلانية

تم بيع حصة سيسكو البالغة 21.2% مباشرة مقابل إجمالي 556.5 مليون ريال سعودي، بحسب بيان للشركة على موقع السوق السعودية "تداول".

قيمة الصفقة قد تم تحديدها بناء على أساس القيمة السوقية الكاملة لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، والتي تبلغ 3.3 مليار ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي بوينت) ستحصل على مبلغ إجمالي قدره 105 ملايين ريال سعودي، مقابل بيع حصتها بالكامل والتي تبلغ 4% في "محطة بوابة البحر الأحمر".