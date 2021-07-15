"ولاء للتأمين" تقرر إيقاف زيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية

قررت شركة ولاء للتأمين التعاوني، اليوم الخميس، إيقاف عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى حين إتمام عملية الإندماج أو إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة الاندماج مع شركة ساب للتكافل.

كانت شركة "ولاء للتأمين"، قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "ساب تكافل"، لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

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وقالت "ولاء" في بيان سابق لها، إنها ستقوم مع "ساب تكافل" ببدء عملية التحقق وفحص النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والاكتوارية، والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لصفقة الاندماج المقترحة.

وحسب البيان، سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة ولاء بإصدار أسهم جديدة لمساهمي ساب تكافل مقابل كامل الأسهم المصدرة في الشركة عند اكتمال الاندماج.

ونوهت إلى أن العمل بمذكرة التفاهم ينتهي بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة 180 يوماً من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق.