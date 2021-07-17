أكثر العائلات تعاسة.. ملياردير يسوي طلاقه بـ625 مليون دولار

توصل الملياردير الروسي فرهاد أحمدوف وزوجته السابقة تاتيانا أحمدوفا إلى تسوية بعد سنوات من المنازعات القانونية بشأن مبلغ تسوية قياسي للطلاق قيمته 454 مليون جنيه إسترليني (625 مليون دولار) قضت به المحكمة العليا في لندن عام 2016.

وظهر هذا الخلاف بين الزوجين السابقين إلى العلن خاصةً من خلال نزاعهما على يخت فاخر طوله 115 متراً يرسو في دبي. كما كانت أحمدوفا قد حصلت على أمر من محكمة يقضي بأن يدفع ابنها تيمور لها أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني من أصول الأسرة.

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وشروط التسوية بين الزوجين السابقين والتي أبرمت أمس الجمعة سرية، ولم يتضح حجم الأموال التي ستحصل عليها أحمدوفا الآن.

وقال متحدث باسم أحمدوفا: "لم يكن الأمر يتعلق بمبلغ، بل بزوج يفي بالتزامه تجاه أسرته"، رافضاً ادعاء متحدث باسم زوجها السابق بأنه كان من الأفضل لها ألا ترفع دعوى قضائية.

وقالت صحيفة "تايمز" إن أحمدوفا ستحصل على حوالي 150 مليون جنيه إسترليني ستشمل أيضاً تغطية التكاليف القانونية.

وتم تمويل الدعوى القضائية لأحمدوفا من خلال شركة تمويل التقاضي المتخصصة "بورفورد كابيتال" التي قالت إنها ستتلقى حوالي 103 ملايين دولار لجهودها في تنفيذ الحكم بمبلغ 454 مليون جنيه.

يذكر أن القاضية البريطانية جوينيث نولز كانت قد قالت في حكمها على تيمور نجل أحمدوفا في أبريل الماضي: "عائلة أحمدوف واحدة من أكثر العائلات تعاسة التي أتت إلى قاعة محكمتي".