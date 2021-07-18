شركة كورية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية تستثمر 792.7 مليون دولار

أعلنت شركة إس كيه إنوفيشن الكورية، اليوم الأحد، أنها ستتلقى حوافز بقيمة 90 مليون يورو (106 ملايين دولار) من الحكومة المجرية للاستثمار هناك في مشروع لبناء مصنع للبطاريات.

وقالت إن شركة الطاقة والكيماويات التابعة لمجموعة إس كيه، تقوم ببناء مصنعها الثاني للبطاريات في أوروبا بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 10 غيغاوات/ساعة في كوماروم، وهي مدينة شمال غرب المجر.

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وتستثمر "إس كيه إنوفيشن" ما يبلغ 904.5 مليارات وون (792.7 مليون دولار) لبناء المصنع وبدء إنتاج ضخم لبطاريات السيارات الكهربائية العام المقبل، نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية الرسمية.

وأوضحت الشركة أن الحوافز الحكومية تعكس إدراك الحكومة المجرية لتأثيرات خلق فرص عمل في المصنع.

وأضافت أنها ستضخ المزيد من الاستثمارات القوية في أعمالها الخاصة ببطاريات السيارات الكهربائية لزيادة قدرتها التنافسية في السوق العالمية.

وكانت 3 شركات كورية جنوبية استحوذت على 31% من السوق العالمي لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في الربع الأول من 2021، لكن حصتها تراجعت منذ العام الماضي في مواجهة المنافسة الشديدة مع المنافسين الصينيين.

وضمت الشركات الثلاث كلا من (إل جي انرجي سوليوشن و سامسونغ SDIوإس كيه انوفيشن) - وقدموا ما يعادل 47.8 غيغاوات في الساعة (GWh) من بطاريات السيارات الكهربائية في الفترة من يناير إلى مارس 2021، بزيادة قدرها 127% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الثلاث شركات من بطاريات السيارات الكهربائية بشكل حاد تماشيا مع الطلب القوي على السيارات التي تعمل بالبطاريات من قبل شركات صناعة السيارات الكبرى، لكن الحصة المجمعة تراجعت من 37.8% في العام الماضي حيث وسعت الشركات المصنعة الصينية وجودها في أرضها الأصلية، أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.