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"إنتل" تسعى للاستحواذ على شركة لأشباه الموصلات مملوكة لـ"مبادلة"

مبادلة للاستثمار

"إنتل" تسعى للاستحواذ على شركة لأشباه الموصلات مملوكة لـ"مبادلة"

"مبادلة" تسعى لتقييم GlobalFoundries عند 30 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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كشفت مصادر لصحيفة Wall Street Journal، أن شركة Intel تسعى للاستحواذ على GlobalFoundries المصنعة لأشباه الموصلات، والمملوكة "لمبادلة الإماراتية"، ما يرجح أن تقدم Intel عرضا مجزيا لمبادلة، مع الأخذ في الاعتبار النمو الكبير المتوقع للقطاع عالميا.

وبحسب المصادر، فإن "مبادلة" تسعى لتقييم GlobalFoundries، عند 30 مليار دولار، وطرح حصة أقلية للاكتتاب في البورصة الأميركية بحلول العام المقبل.

يشار إلى أن GlobalFoundries تأسست في 2008، عندما فصلت AMD أعمالها في مجال أشباه الموصلات، وهي تمثل 7% من قطاع أعمال صناعة الرقاقات عالميا.

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تأتي المحادثات في الوقت الذي تسبب فيه نقص أشباه الموصلات في تعثر العديد من الصناعات حول العالم، وبدء سباق محموم للوصول إلى الريادة في هذا القطاع الحيوي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة وكوريا وتايوان.

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