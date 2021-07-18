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"مبادلة" تسعى لتقييم "الإمارات للألمنيوم" بأكثر من 20 مليار دولار

مبادلة للاستثمار

"مبادلة" تسعى لتقييم "الإمارات للألمنيوم" بأكثر من 20 مليار دولار

بلغت إيرادات الإمارات العالمية للألمنيوم في العام الماضي 5.1 مليار دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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صرحت مصادر لبلومبرغ، أن مجموعة مبادلة الإماراتية تسعى للحصول على تقييم بما يزيد على 20 مليار دولار لشركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، من خلال الاكتتاب العام المرتقب للشركة.

وأشارت المصادر إلى أن "مبادلة" طلبت من مجموعة من البنوك تقديم عروضها لترتيب الطرح العام الأولي للشركة.

كان الاكتتاب العام "للإمارات للألمنيوم" قد تأجل عام 2018، بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رسوماً جمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات.

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يذكر أن الشركة تعتبر أكبر منتج للألمنيوم في الشرق الأوسط وهي مملوكة مناصفة لكل من "مبادلة" ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

بلغت إيرادات الإمارات العالمية للألمنيوم في العام الماضي 5.1 مليار دولار وبلغت أرباح تشغيلها 1.1 مليار دولار.

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