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9 أغسطس.. عمومية "أركان" تناقش الاندماج العكسي مع " حديد الإمارات"

سوق أبوظبي

9 أغسطس.. عمومية "أركان" تناقش الاندماج العكسي مع " حديد الإمارات"

إدراج الأسهم الجديدة في سبتمبر

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دبي - العربية.نت

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حددت شركة أركان لمواد البناء، 9 أغسطس موعداً لجمعيتها العمومية، للموافقة على الاندماج العكسي مع شركة الإمارات لصناعات الحديد، التابعة لمجموعة صناعات القابضة.

وتوقعت أركان إتمام الصفقة في أغسطس، على أن يتم إدراج الأسهم الجديدة في سبتمبر.

وبموجب الصفقة، ستقوم أركان بإصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم لصالح شركة صناعات، بقيمة تزيد على 4 مليارات درهم، لتتملك صناعات بعد ذلك 87.5% من رأسمال أركان.

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وتعد الإمارات لصناعات الحديد أكبر منتج للصلب في الإمارات بحصة سوقية تبلغ 60% في حديد التسليح،

وقد بلغت إيراداتها 5 مليارات درهم العام الماضي، فيما سجلت خسائر بـ 526 مليون درهم.

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