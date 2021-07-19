أرباح "أبوظبي التجاري" ترتفع 76% في النصف الأول محققة 2.5 مليار درهم

أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس الأحد، نتائجه المالية عن الربع الثاني من عام 2021، حيث بلغ صافي الأرباح الفصلية 1.402 مليار درهم بارتفاع بنسبة 14% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، وبارتفاع بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبالنسبة للمؤشرات الرئيسية للأداء المالي للنصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فقد بلغ صافي الأرباح 2.524 مليار درهم بارتفاع بنسبة 76%.

مادة اعلانية

وسجل البنك صافي دخل من الفوائد عند 4.434 مليار درهم بانخفاض بنسبة 14%، فيما زاد الدخل من غير الفوائد ليبلغ 1.643 مليار درهم بارتفاع نسبته 28% في نصف السنة الأول من العام.

بلغ صافي الدخل من الفوائد في الربع الثاني 2.315 مليار درهم بانخفاض بنسبة %1 مقارنة بنفس الفصل من عام 2020، وبارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

وارتفع الدخل من غير الفوائد ليبلغ 840 مليون درهم بارتفاع 41% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، وبنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من عام 2021، نتيجة ارتفاع الدخل من عمليات تداول العملات الأجنبية والرسوم الإدارية.