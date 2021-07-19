.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

القضاء اللبناني يقرر استجواب حاكم مصرف لبنان بقضايا اختلاس أموال عامة

من أمام مصرف لبنان(أرشيفية- رويترز)
تظاهرات سابقة ضد سياسات مصرف لبنان
مصرف لبنان

القضاء اللبناني يقرر استجواب حاكم مصرف لبنان بقضايا اختلاس أموال عامة

حاكم المصرف يواجه تحقيقات في فرنسا وسويسرا وشكوى في المملكة المتحدة

متابع الغاء المتابعة

بيروت - (أ ف ب)

نشر في: آخر تحديث:

قررت النيابة العامة التمييزية في لبنان، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا عدة، بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع وكالة فرانس برس، الاثنين.

وفتح القضاء اللبناني قبل أكثر من شهرين تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

وقال المصدر القضائي إن النيابة العامة التمييزية قررت استجواب سلامة مطلع شهر آب/أغسطس المقبل، حيث "سيخضع للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي جان طنوس بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".

وأوضح المصدر أن التحقيق المحلي "يتقاطع" مع التحقيقات في الدول الغربية الثلاث، وقرار استجواب سلامة "والادعاء عليه يأتي بناء على معطيات ومعلومات داخلية وخارجية استدعت هذه الإجراءات".

هذا النوع من الإقامات متاح لتسوية التستر التجاري في السعودية اقتصاد اقتصاد السعودية هذا النوع من الإقامات متاح لتسوية التستر التجاري في السعودية

ويلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولاً إلى جنيف مرورا ببنما مسار تحركات أموال يشتبه أن حاكم مصرف لبنان قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.

وطلبت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا في كانون الثاني/يناير الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في شباط/فبراير "النتيجة الأولية" لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.

ويورد الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان واطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، أنه يبدو أن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان".

وبعد القضاء السويسري، فتحت النيابة الوطنية المالية في فرنسا في مطلع تموز/يوليو تحقيقاً قضائياً حول سلامة بتهم "تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي".

وكُلّفت التحقيقات إلى قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس، الذين يملكون صلاحيات تحقيق أوسع خصوصاً في مجال التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه بهم.

ويُفترض أن تتيح التحقيقات الفرنسية والسويسرية توضيح مصدر الثروة العقارية الضخمة التي يملكها سلامة في أوروبا.

لبناني يتظاهر حاملا رغيف خبر للتنديد بالأزمة المعيشية
لبناني يتظاهر حاملا رغيف خبر للتنديد بالأزمة المعيشية

وصل سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان في العام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عاماً مصرفياً استثمارياً لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت وباريس.

وفي وقت يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً غير مسبوق يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي، بات سلامة في طليعة الشخصيات المرفوضة من الشارع اللبناني.

وتحمّل جهات سياسية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون، إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".

ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية، وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سبب لا يخطر على بال.. أبل قد تتخطى رقم 13 بتسمية الآيفون سبب لا يخطر على بال.. أبل قد تتخطى رقم 13 بتسمية الآيفون
اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت
الأكثر قراءة
غيبوبة تامة.. جديد حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز غيبوبة تامة.. جديد حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز
جراحة صعبة لياسمين عبد العزيز.. ورسالة مؤثرة من زوجها جراحة صعبة لياسمين عبد العزيز.. ورسالة مؤثرة من زوجها
حلا شيحة ترد غاضبة على والدها: مصدومة منك.. وزوجي لم يختطفني حلا شيحة ترد غاضبة على والدها: مصدومة منك.. وزوجي لم يختطفني
بفريق طبي متكامل.. السيسي يتدخل لعلاج ياسمين عبدالعزيز بفريق طبي متكامل.. السيسي يتدخل لعلاج ياسمين عبدالعزيز
فيديو يفطر القلوب.. طفلة ليبية تصارع الموت بسبب لدغة عقرب فيديو يفطر القلوب.. طفلة ليبية تصارع الموت بسبب لدغة عقرب
حبس رئيس تحرير صحيفة مصرية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية حبس رئيس تحرير صحيفة مصرية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
قبل أن تذهب
طهران تتحدث عن صفقة تبادل للسجناء مع واشنطن و لندن
طهران تتحدث عن صفقة تبادل للسجناء مع واشنطن و لندن
اكتشف المزيد