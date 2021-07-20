أرباح أكبر بنك لإدارة الثروات في العالم تقفز 63% في الربع الثاني

أعلن بنك يو.بي.إس السويسري اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحه 63% في الربع الثاني من العام، إذ واصلت الأسواق المزدهرة مساعدة أكبر بنك لإدارة الثروات في العالم على تحقيق أرباح أعلى من إدارة أموال الأثرياء.

وبلغ صافي ربح الربع الثاني 2.01 مليار دولار، ارتفاعا من 1.23 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مما فاق التوقعات البالغة 1.34 مليار دولار في استطلاع أجراه البنك شمل 20 محللا.

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قال رالف هامرز الرئيس التنفيذي للبنك في بيان: "نمونا في الربع الثاني كان مدعوما بالعلاقات التي بنيناها وعززناها خلال الجائحة"، مضيفا أن جميع أقسام الأعمال والمناطق ساهمت في الارتفاع.

وتابع: "الزخم في صالحنا وخياراتنا ومبادراتنا الاستراتيجية تؤتي ثمارها".

سلط هامرز، الذي يتولى منصبه منذ نوفمبر\تشرين الثاني، أنظاره على التحول الرقمي للمساعدة في الفوز بالمزيد من الأنشطة من المستويات الدنيا لأثرياء العالم.

ويسعى يو.بي.إس لتحسين خدماته الرقمية للوصول إلى مزيد من العملاء خارج قاعدة عملائه الأساسية فاحشة الثراء. وذكرت وكالة "رويترز" في يونيو\حزيران أن البنك يرى احتمالا في أن تجذب منصة جديدة عبر الإنترنت 30 مليار دولار في العام القادم، بعد تدشينها في مايو\أيار 2020.

حقق يو.بي.إس تدفقات جديدة مولدة للرسوم للعملاء بقيمة 25 مليار دولار. وقد ساعد ذلك بجانب الأسواق القوية في دفع الأصول المستثمرة في نشاطه لإدارة الثروات العالمية للارتفاع 4% بالتبعية لتصل إلى 3.2 تريليون دولار.

كما ظل التداول بين عملاء البنك الأثرياء وفاحشي الثراء قويا، مما ساعد أكبر بنك سويسري على تعزيز أرباحه قبل الضرائب في نشاطه البارز 47%، إذ ساهم ارتفاع الإقراض في تعويض تراجع ناجم عن أسعار الفائدة الأقل في صافي الدخل من الفوائد.