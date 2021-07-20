"أبل" تؤجل العودة إلى المكاتب خوفاً من عدوى كورونا

قالت مصادر مطلعة إن شركة أبل ستؤجل موعد عودة موظفيها إلى المكاتب لمدة شهر على الأقل حتى أكتوبر على أقرب تقدير، استجابة لعودة تفشي الإصابات بمتغيرات كورونا في العديد من البلدان.

وأصبح صانع آيفون واحدًا من أوائل عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة الذين يؤخرون خطط العودة إلى الحياة الطبيعية، مع استمرار انتشار عدوى كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، والحالات التي تنطوي على زيادة في المتغيرات شديدة القابلية للانتقال.

مادة اعلانية

وقالت المصادر إن شركة أبل سترسل إلى موظفيها تنبيهاً لمدة شهر على الأقل قبل الإذن بالعودة إلى المكاتب، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

قال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك في يونيو \حزيران الماضي، إن الموظفين يجب أن يبدأوا في العودة إلى المكاتب في أوائل\سبتمبر لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع.

وفي مذكرة داخلية، كان كوك أشار إلى توفر اللقاحات وانخفاض معدلات الإصابة. وقد عمل بعض موظفي شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا من مكاتب أبل في أيام معينة طوال فترة جائحة كورونا.

مع ذلك، حتى مع تطعيم نصف سكان الولايات المتحدة المؤهلين، فإن كوفيد-19 يواصل قتل الناس في البلاد بشكل أسرع من البنادق وحوادث السيارات والإنفلونزا مجتمعة، وفقًا لمراجعة بلومبرغ لبيانات الوفيات.

وبعد 10 أسابيع من الانخفاضات العالمية في وفيات كوفيد-19، يقود متغير دلتا شديد العدوى ارتفاعاً جديدًا في الحالات. وفي الولايات المتحدة، حذر مسؤولو الصحة من احتمال حدوث انعكاس مماثل، فقد تضاعفت الحالات اليومية من مستوى منخفض بلغته الشهر الماضي، وارتفعت حالات دخول المستشفى مرة أخرى.