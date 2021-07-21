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تسلا تخطط لفتح شبكتها للشحن الفائق أمام سيارات المنافسين

محطة شحن تابعة لـ"تسلا"
محطة شحن تابعة لـ"تسلا"
تسلا

تسلا تخطط لفتح شبكتها للشحن الفائق أمام سيارات المنافسين

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دبي - العربية.نت

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قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، إن الشركة تخطط لفتح شبكة شحن بطارياتها لسيارات المنتجين الآخرين في وقت لاحق من العام الحالي.

تعطي شبكة الشحن السريع ميزة تنافسية كبيرة لمنتج السيارات الكهربائية، إذ تملك تسلا أكثر من 25 ألف وحدة شحن فائق السرعة في أنحاء العالم. في المقابل، أقام صناع السيارات الآخرون تحالفات أو استثمروا في شركات ناشئة لشبكات الشحن وسط مسعى محموم لطرح سيارات كهربائية جديدة في السوق.

وقال ماسك على تويتر: "سنجعل شبكتنا للشحن فائق السرعة مفتوحة للسيارات الكهربائية الأخرى في وقت لاحق هذا العام"، مضيفاً أن الشبكة ستتاح تدريجيا للسيارات الكهربائية الأخرى في جميع الدول.

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كان وزير النقل الألماني قال الشهر الماضي إنه يحاول إقناع تسلا بخطوة مماثلة لتسهيل الشحن على قائدي المركبات الكهربائية، وفقاً لـ"رويترز".

وفي الولايات المتحدة، اعتمدت إدارة الرئيس جو بايدن الشهر الماضي اتفاقا بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ، لإنفاق 1.2 تريليون دولار على مشاريع للبنية التحتية، منها 7.5 مليار دولار على البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وهو ما يشمل محطات شحن البطاريات.

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