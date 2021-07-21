.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فايزر تلجأ لمصنع إفريقي لتعزيز الإمدادات للقارة وسط تغوّل كورونا

لقاح فايزر (رويترز)
لقاح فايزر (رويترز)
لقاح كورونا

فايزر تلجأ لمصنع إفريقي لتعزيز الإمدادات للقارة وسط تغوّل كورونا

سيتكفل بالمرحلة الأخيرة من عملية التصنيع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركتا Pfizer و BioNTech اليوم الأربعاء، إنهما توصلتا إلى اتفاق مع شركة تصنيع لقاحات في جنوب إفريقيا، للتعامل مع المراحل النهائية من تصنيع جرعات لقاح كوفيد-19 بدءًا من العام المقبل، والتي سيتم توفيرها حصريًا للدول الإفريقية.

وتمثل هذه الصفقة المرة الأولى التي يتم فيها إنتاج لقاح كوفيد-19 من شركة Pfizer جزئيًا في إفريقيا، ما يمكن أن يساعد في نهاية المطاف في زيادة الإمداد لقارة أدت أشهر من النقص الحاد في اللقاح فيها إلى تحصين حوالي 1.5% فقط من الناس بشكل كامل.

لكن الاتفاقية تأتي مع محاذير من شأنها أن تحد بشكل كبير من تأثيرها في وقت أدى متغير دلتا سريع الانتشار إلى زيادة عدد الإصابات وحالات الاستشفاء، ودخول القارة في مرحلة الوباء الأكثر تدميراً.

من الأهمية بمكان أن المنتِج الجنوب أفريقي، Biovac، سوف يتعامل فقط مع التوزيع والملء النهائي - المرحلة الأخيرة من عملية التصنيع، والتي يتم خلالها وضع اللقاح في قوارير وتعبئتها للشحن - وستعتمد الشركة على منشآت Pfizer في أوروبا لتصنيع مادة اللقاح وشحنها إلى منشآتها في كيب تاون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تطور حالة ياسمين عبدالعزيز.. نقابة الأطباء تدخل على الخط: خطأ أم إهمال؟ تطور حالة ياسمين عبدالعزيز.. نقابة الأطباء تدخل على الخط: خطأ أم إهمال؟
بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام
الأكثر قراءة
"ليس سحرا أسود".. طبيب ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية
السعودية تقرر تمديد الإقامات والتأشيرات دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر السعودية تقرر تمديد الإقامات والتأشيرات دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر
هذا الطعام اللذيذ سلاح ذو حدين لمرضى السكري هذا الطعام اللذيذ سلاح ذو حدين لمرضى السكري
يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض
بعد 30 عاماً من الغياب.. شريهان تعود للمسرح بهذا العمل بعد 30 عاماً من الغياب.. شريهان تعود للمسرح بهذا العمل
دراسة أميركية تكشف: وفيات كورونا أعلى بـ10 مرات في هذا البلد دراسة أميركية تكشف: وفيات كورونا أعلى بـ10 مرات في هذا البلد
قبل أن تذهب
صدور دراسة جديدة حول احتياجات المرأة داخل المسجد الحرام في ظل كورونا
صدور دراسة جديدة حول احتياجات المرأة داخل المسجد الحرام في ظل كورونا
اكتشف المزيد