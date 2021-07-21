"مبادلة" تنال أفضلية في المنافسة على أصول "رينوفا" البرازيلية

فازت مبادلة المملوكة لحكومة أبوظبي بالحق في مضاهاة أي عرض آخر أعلى لشراء بعض أصول شركة الطاقة البرازيلية المفلسة رينوفا إنرجيا Renova، بحسب ما ذكرته الأخيرة في إشعار تنظيمي اليوم الأربعاء.

قدمت مبادلة عرضا ملزما قيمته 1.1 مليار ريال برازيلي (211 مليون دولار) لشراء حصة رينوفا البالغة 51% في وحدتها برازيل بي.سي.إتش Brasil PCH، التي تملك 13 محطة كهرومائية صغيرة، وفق ما نشرته "رويترز".

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ووفقًا لموقع Renova الإلكتروني، استحوذت الشركة على حصة 51% في Brasil PCH في يناير 2014.

وقالت الشركة إن العرض، الذي يتضمن سلسلة من الشروط، هو جزء من إحدى عمليات بيع الأصول التنافسية، وفقًا للشروط المعتمدة في الخطة القضائية الخاصة بها.

يذكر أن Renova أعلنت إفلاسها في أكتوبر 2019.