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"هيونداي" تحقق أفضل أرباحها الفصلية في نحو 6 سنوات

هيونداي
هيونداي
شركات

"هيونداي" تحقق أفضل أرباحها الفصلية في نحو 6 سنوات

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سيؤول - رويترز

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أعلنت هيونداي موتور الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن أفضل أرباحها ربع السنوية في نحو ست سنوات، مدعومة بطلب قوي على سياراتها مرتفعة الهامش من الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات وطرز "جنسيس" الفاخرة.

تعد هيونداي من أكبر عشرة صناع سيارات في العالم من حيث المبيعات مع وحدتها كيا كورب، وقد بلغ صافي ربح الشركة 1.8 تريليون وون كوري (1.57 مليار دولار) في الفترة من أبريل\نيسان إلى يونيو \حزيران، مقارنة مع 227 مليار وون قبل سنة.

في المقابل، كان متوسط توقعات المحللين التي جمعتها رفينيتيف سمارت إستميت عند 1.6 تريليون وون.

وقالت هيونداي في بيان: "مبيعات الطرز الرياضية متعددة الاستخدامات وطرز علامة جنسيس الفاخرة قادت الزخم على صعيد حجم المبيعات، في حين أن تراجع الحوافز رفع الإيرادات والربحية في الربع الثاني بفضل التعافي من جائحة كوفيد-19 العالمية الذي نشط الطلب على السيارات".

ويرى المحللون أن النتائج القوية للشركة تدعمت أيضا بطريقة إدارة هيونداي لسلاسل إمداداتها، وهو ما ساعدها على تجاوز نقص الرقائق العالمي على نحو أفضل من معظم صناع السيارات الآخرين.

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