تويتر يتخلّص من عام "الشؤم".. لكن فيسبوك يسبقه بأشواط

أعلنت شركة تويتر عن مبيعات الربع الثاني التي فاقت تقديرات المحللين، وقدمت توقعات قوية للربع الحالي وسط أحداث عالمية مثل الألعاب الأولمبية التي تقوي سوق الإعلان. وقفزت أسهم الشركة بنحو 5% في التداولات الممتدة.

قالت الشركة ومقرها سان فرانسيسكو يوم أمس الخميس في بيان، إن الإيرادات ستتراوح بين 1.22 مليار دولار و 1.3 مليار دولار في الفترة المنتهية في سبتمبر، بينما كان المحللون توقعوا، في المتوسط​​، تحقيق 1.17 مليار دولار، وفقًا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

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وقفزت مبيعات الربع الثاني بنسبة 74% لتصل إلى 1.19 مليار دولار عن العام السابق، مقابل تقديرات المحللين البالغة 1.06 مليار دولار.

وبينما تتزايد عائدات الإعلانات مع توسع السوق عالمياً، لا يُتوقع أن تنمو حصة تويتر. فعلى الرغم من ربع السنة القوي، من المقرر أن تظل حصتها العالمية من سوق الإعلانات الرقمية عند 0.9% فقط في عام 2021، وفقًا لـ EMarketer. على النقيض من ذلك، سوف تستحوذ شركة فيسبوك على ما يقدر بـ 24% من السوق العالمية.

أضاف تويتر 7 ملايين مستخدم جديد في الربع الثاني عن الفترة السابقة، ليصل إجمالي مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي إلى 206 ملايين مستخدم يوميًا. وقد كانت هذه الأرقام متوافقة مع تقديرات المحللين. لكن جمهور تويتر تراجع في الولايات المتحدة بمليون مستخدم إلى 37 مليونًا خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو.

قبل عام، واجه موقع تويتر أحد أصعب التحديات عندما بدأ العديد من المعلنين سحب ميزانيات التسويق في ذروة الوباء. وتعتمد شركة التواصل الاجتماعي على العلامات التجارية في الجزء الأكبر من إيراداتها الإعلانية، وقد تراجعت مبيعاتها بنسبة 19% في الفترة من أبريل إلى يونيو 2020.

لتوسيع إيراداتها، بدأت تويتر في الدفع بقوة أكبر نحو إعلانات الاستجابة المباشرة، وهي نوع من الإعلانات تحاول تحقيق نتائج محددة، مثل تثبيت تطبيق أو زيارة موقع إلكتروني.

تشير الأرقام إلى أن الشركة بدأت تنمو بعد عام فوضوي شمل الوباء وانتخابات أميركية أدت في نهاية المطاف إلى قيام تويتر بتعليق حساب الرئيس السابق دونالد ترمب بشكل دائم. وبينما انتعش الإعلان عن العلامات التجارية مع إعادة فتح الاقتصادات حول العالم، إلا أن الشركة تظل هدفًا لحلفاء ترمب الذين يقولون إن المنصة تميّز ضد المحافظين.

وصلت أسهم تويتر إلى 76.70 دولارا في التداول الموسع بعد إغلاقها عند 69.57 دولار. وارتفع السهم بنسبة 28% هذا العام.