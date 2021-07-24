أرامكو تنفي اختراقها سيبرانياً.. وتواصل تعزيز أمنها الإلكتروني

نفت شركة أرامكو السعودية العملاقة تعرض أنظمتها لاختراق، موضحة أن عملياتها تدور بشكل اعتيادي وأن الشركة تواصل تعزيز أمنها السيبراني، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وفي أعقاب تقارير عن تسريبات معلوماتية، قالت أكبر شركة نفط في الشرق الأوسط في بيان عبر البريد الإلكتروني مساء الأربعاء إن «أرامكو علمت مؤخرا بحدوث عملية تسريب غير مباشر لكمية من بياناتها، والتي كانت لدى شركات أخرى متعاقدة معها... نؤكد أن تسريب البيانات لم يكن نتيجة اختراق لأنظمتنا ولم يؤثر على عملياتنا والشركة تواصل تعزيز أمنها السيبراني».

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وكانت وكالة أنباء أسوشييتد برس الأميركية قد ذكرت في وقت سابق أن أحد قراصنة الإنترنت استولى على كمية بيانات خاصة بشركة أرامكو. لكن الشركة العملاقة تؤكد دائما متانة وقوة أنظمتها الأمنية.

وفي مطلع الشهر الحالي، أكد رئيس شركة «أرامكو» السعودية، أمين الناصر، أن «أرامكو تملك خطط طوارئ ملائمة للتعامل مع أي هجوم»، وقال إن أرامكو تعرضت لتحديات كبيرة ولكن جاهزية الشركة للتعامل معها عالية، مشددا على أن «توزيعاتنا عن 2020 هي الأعلى مقارنة بأي شركة مساهمة في العالم».