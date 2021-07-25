أرباح "ينساب" تتضاعف بأكثر من 12 مرة في الربع الثاني

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، ارتفاع صافي أرباحها في الربع الثاني من 2021، بنسبة 1231% ما يتجاوز 12 مرة، ليصل إلى 596.3 مليون ريال، مقارنة بنحو 44.8 مليون ريال صافي أرباح الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "ينساب"، بنسبة 41.87% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بأرباح نحو 420.3 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وارتفعت أرباح "ينساب" بنسبة 581.18% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.017 مليار ريال، مقارنة بنحو 149.3 مليون ريال صافي الربح في النصف الأول من 2020.

وقالت "ينساب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من ارتفاع متوسط تكلفة بعض مواد اللقيم وكذلك ارتفاع مخصص الزكاة.

وارتفعت مبيعات "ينساب" بنسبة 94.3% في الربع الثاني من 2021، لتصل إلى 1.98 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.02 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

وأشارت الشركة إلى أنها خلال النصف الأول من العام الجاري، جرى الإيقاف المجدول لبعض مصانعها لإجراء أعمال الصيانة الوقائية كما هو معلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 26 يناير 2021، بالإضافة إلى تسجيل مخصص محاسبي يتعلق بتكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ بمبلغ 64 مليون ريال.