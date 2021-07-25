ارتفاع أرباح "موبايلي" الفصلية 32% لـ 244 مليون ريال

حققت شركة اتحاد اتصالات " موبايلي" صافي ربح للربع الثاني من العام 2021، بقيمة 244 مليون ريال مقارنة مع صافي ربح قدره 185 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، أسباب زيادة الأرباح إلى جملة من الأسباب أبرزها مواصلة شركة موبايلي تحسين إيراداتها للربع الثاني من العام 2021.

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وبلغت إيرادات الربع الثاني من العام الحالي، 3,728 مليون ريال بالمقارنة مع 3,559 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 4.75%.

ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاع الأعمال وتحسن إيرادات قطاع الأفراد، ونمو قاعدة الألياف الضوئية.

بلغ إجمالي الربح 2,147 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2021 مقارنة بـ 2,062 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 4.13%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات.

استمرت الشركة في رفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) ليصل إلى 1,344 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2021 بالمقارنة مع 1,335 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بتحسن قدره 0.67%.

ويعود ذلك إلى التحسن في إيرادات الشركة.

وقد انخفضت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) لتصل إلى 36.1% في الربع الثاني من العام 2021م بالمقارنة مع 37.5% في الربع المماثل من العام السابق.

تحسنت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2021م بنسبة 14.76% لتصل إلى 384 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 334 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

انخفضت مصاريف التمويل للربع الثاني من العام 2021 لتصل إلى 121 مليون ريال بالمقارنة مع 139 مليون ريال للربع الثاني من العام 2020 بانخفاض قدره 12.50%.

وبلغ مصروف الزكاة للربع الثاني من العام 2021 ما قيمته 20 مليون ريال بالمقارنة مع مصروف زكاة بمبلغ 17 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.