انخفاض أرباح "المعمر" 57.2% بالربع الثاني 2021

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، عن انخفاض صافي أرباح الربع الثاني من العام 2021 بنسبة 57.2% على أساس سنوي إلى 10.43 مليون ريال، من 24.41 مليون ريال بالربع الثاني من 2020.

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن انخفاض الأرباح يرجع إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 22.4% خلال الربع الثاني إلى 247.84 مليون ريال، من 319.51 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.



ويعزى السبب الرئيس لهذا الانخفاض الى إثبات الإيرادات التي تقع في الفترة اللاحقة لبعض طلبات الشراء المعينة حسب مراحل تنفيذ المشاريع وكذلك توقيت استلام المشاريع الجديدة الممنوحة للشركة خلال الربع الحالي التي سوف تنعكس خلال الفترة اللاحقة.

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وحسب البيان، بلغت مصروفات البيع والتسويق 2.4 مليون ريال في الربع الحالي، مقابل 2.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. وظلت المصاريف بنفس المستوى تقريباَ.

وبلغت المصروفات العمومية والإدارية بلغت 14.3 مليون ريال في الربع الحالي، مقارنة بـ 14.5 مليون ريال من الربع المماثل من العام السابق دون أي تغيرات كبيرة تذكر.

وبلغت تكاليف التمويل بلغت 4.8 مليون ريال في الربع الثاني، مقارنة بـ 4.6 مليون ريال من الربع المماثل من العام السابق.

وبالنسبة لنتائج النصف الأول من عام 2021، انخفض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 35.97% إلى 26.47 مليون ريال، مقابل 41.34 مليون ريال بالفترة المماثلة من 2020.