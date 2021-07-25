تمديد عرض استحواذ "الدار العقارية" على "سوديك" لـ 30 يوما إضافيا

وافقت هيئة الرقابة المالية المصرية، على تمديد مهلة تقدم "الدار العقارية" الإماراتية بعرض الشراء الإجباري لكامل أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، لمدة 30 يوما إضافية، تبدأ من الثاني من أغسطس المقبل وهو تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم العرض.

وقال مدير تعاملات المؤسسات المحلية في شركة الرواد لتداول الأوراق المالية، محمد كمال، في مقابلة مع "العربية" إن هذه المهلة تعطي وقتا كافيا، لإتمام الفحص النافي للجهالة.

مادة اعلانية

وأوضح أن أداء سهم "سوديك" في جلسة اليوم الأحد يتماشى مع أداء القطاع العقاري في البورصة المصرية في المرحلة الحالية.

وأشارت الهيئة في قرارها إلى أن تمديد مهلة العرض يسمح للدار العقارية بالانتهاء من الفحص النافي للجهالة.

كانت "سوديك" قد تلقت عرضا في مارس من "الدار العقارية" للاستحواذ بمفردها أو بالتحالف مع مستثمرين آخرين، على حصة لا تقل عن 51% من أسهم سوديك، بسعر مبدئي يتراوح بين 18 و19 جنيها للسهم.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية، حينئذ، إن هذا العرض المحتمل سيجري تقديمه من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من خلال شركة الدار العقارية منفردة أو مجتمعة مع تحالف مستثمرين لم تسمهم بعد.

وقالت الدار العقارية، إن هذا السعر التقديري مشروط بإتمام فحص شامل نافي للجهالة على شركة سوديك وشركاتها التابعة والوصول إلى نتائج مرضية.

وأشارت الدار إلى إمكانية تقديمها عرض شراء لكامل أسهم سوديك بعد اطلاعها على نتائج الفحص النافي للجهالة على الشركة.

ونوهت الشركة بأن المضي في هذا العرض يستلزم الحصول على موافقات داخلية، وكذلك موافقة الجهات المختصة في مصر والإمارات، ولا سيما هيئات الرقابة المالية.

ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 1.39 مليار جنيه موزعًا على 349 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية سوديك بين عدة شركات (خلافا للتكتل السابق)، أبرزها شركة العليان السعودية الاستثمارية المساهم المنفرد الأكبر بنسبة 14%.

كما يستحوذ تحالف يضم حسن علام العقارية، أكت فاينانشال للاستثمارات، كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، وآخرون على حصة وصلت إلى 15% حتى 9 فبراير الماضي.

كما تساهم عائلة أبانمي بنسبة 10%، وشركة ريبليوود للاستشارات بنسبة 9%، وريمكو آى جي تي للاستثمار بنسبة 7%.

أفصحت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك عن نتائج الأعمال غير المدققة للقوائم المالية خلال الربع الأول من 2021.

وبحسب بيان أرسلته “سوديك” للبورصة المصرية، أمس الاثنين، أظهرت القوائم المجمعة تحقيق صافي ربح بقيمة 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021 مقابل 30 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020.

وقفزت إيرادات “سوديك” خلال الفترة المذكورة إلى 848 مليون جنيه، مقابل 528.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.