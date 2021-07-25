دانة غاز تفوز بدعوى التحكيم المتعلقة ببيع أصولها في مصر

أعلنت "دانة غاز صدور قرار لصالحها بتاريخ 19 يوليو 2021 من محكمة لندن للتحكيم الدولي في إطار دعوى التحكيم التي رفعتها مجموعة آي.بي.آر الوسطاني للبترول، التابعة لمجموعة آي.بي.آر للطاقة، بخصوص اتفاقية البيع والشراء والتي بموجبها كانت ستبيع دانة غاز أصولها للنفط والغاز في مصر.

وجاء في قرار المحكمة رفض دعوى مجموعة آي.بي.آر الوسطاني للبترول بمجملها، وحكمت المحكمة لصالح شركة دانة الغاز في قرارها الصادر والذي خلص إلى تأكيد أحقيتها في كافة النقاط الرئيسية بالدعوى، بما في ذلك قيامها بإلغاء اتفاقية البيع والشراء.

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وكانت دانة غاز قد أعلنت سابقاً بتاريخ 22 أبريل 2021 عن عدولها عن بيع أصولها البرية في مصر إلى مجموعة آي.بي.آر الوسطاني للبترول، بعدما تعذر على الطرفين استيفاء عدد من الشروط المسبقة لاتفاقية البيع بما يرضي الطرفين قبل حلول التاريخ النهائي لإتمام اتفاقية البيع، والذي توافق يوم الأربعاء 14 أبريل 2021. وبناءً على ذلك، قرر مجلس إدارة الشركة إنهاء اتفاقية البيع ومواصلة الاحتفاظ بأصول الشركة في مصر وتشغيلها.

وقد قدمت آي.بي.آر الوسطاني للبترول طلباً للتحكيم تطعن بموجبه في حق شركة دانة غاز مصر بإلغاء اتفاقية البيع. وبموجب قرار هيئة التحكيم، ستواصل دانة غاز إدارة وتشغيل أصولها في قطاع النفط والغاز بما يحقق مصلحة مساهميها والشعب المصري.

وتتواجد شركة دانة في مصر على مدار الـ 14 عامًا الماضية وهي خامس أكبر منتج للغاز في مصر، حيث تنتج الشركة حاليًا 30.000 برميل نفط يوميًا من 14 منطقة تطويرية برية.

وتتطلع الشركة إلى تحقيق أكبر مردود من أصولها البرية المنتجة مع تركيز اهتمامها أيضًا على اختبار الإمكانات الهائلة لمنطقة الامتياز البحرية الخاصة بها. والتي من المقدر أن تحتوي على أكثر من 20 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز حيث تخطط الشركة لحفر بئر استكشافية في الربع الأول من عام 2022 في حال توفر المواد طويلة الأمد والمعدات اللازمة لذلك.

وبلغت قيمة الدفعات النقدية التي استلمتها دانة غاز في مصر نحو 23 مليون دولار خلال الربع الأول 2021، وارتفعت قيمة هذه الدفعات خلال الربع الثاني من عام 2021 لتصل إلى 75 مليون دولار عقب إلغاء اتفاقية البيع والشراء. وبذلك تكون دانة غاز قد تسلمت دفعات نقدية بقيمة 98 مليون دولار في مصر خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنةً بـ43 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2020، مما يمثّل زيادة بنسبة 128%.

وسيترتب على ذلك انخفاض كبير في مستحقات الشركة البالغة 131 مليون دولار في نهاية الربع الأول. وسوف تدعم دانة غاز مصر تعزيز ربحية الشركة وتدفقاتها النقدية خلال الربع الثاني 2021 والسنوات القادمة. كما سيتم عكس جزء من المخصصات التي قيدتها الشركة في عام 2020، وذلك ضمن نتائج الربع الثاني 2021 بعدما قررت الشركة الاحتفاظ بهذه الأصول.