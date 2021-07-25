"الخبير ريت" يستحوذ على 3 مجمعات بـ 1.53 مليار ريال

أعلنت شركة "الخبير المالية" بصفتها مدير صندوق "الخبير ريت"، عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال الاستحواذ على 3 عقارات بقيمة إجمالية 1.53 مليار ريال.

وأضافت "الخبير المالية" في بيان لسوق "تداول" السعودية، اليوم الأحد، أن المجمعات الثلاثة تضم (مركزا تجاريا في مدينة الرياض، ومركزا تجاريا في مدينة جدة، ومجمعا سكنيا في مدينة الخبر).

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وذكرت أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع مالكي المجمعات من قبل مدير الصندوق.

وحسب البيان، سيقوم مدير الصندوق بالإفصاح عن أي تطورات تخص هذا الشأن، علماً بأن الزيادة في إجمالي قيمة أصول الصندوق خاضعة لموافقات هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية، وكذلك موافقة مالكي وحدات الصندوق.

وبدأ تداول الوحدات الجديدة لصندوق "الخبير ريت"، اعتباراً من يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021.

وقالت "تداول السعودية"، في بيان سابق، إن ذلك يأتي بعد موافقة مجلس إدارة هيئة السوق المالية على الطلب الذي تقدمت به شركة الخبير المالية (مدير الصندوق) لزيادة إجمالي قيمة أصول "الخبير ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد أعلنت في يناير الماضي، عن موافقتها على الطلب الذي تقدمت به شركة الخبير المالية لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الخبير ريت" الذي تديره عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وتشمل الاستحواذات المستهدفة عقارات لوجستية وتعليمية وصناعية تقع في كل من مدينتي الرياض وجدة.