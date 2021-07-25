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"بوان": استلام 9.5 مليون ريال كجزء من مطالبة تأمينية

بوان مناسبة
بوان
سوق السعودية

"بوان": استلام 9.5 مليون ريال كجزء من مطالبة تأمينية

متعلقة بتعرض مصنع إحدى شركاتها التابعة لحريق

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "بوان" السعودية استلام إشعار سداد من شركة التأمين بمبلغ وقدره 9.6 مليون ريال.

ويمثل هذا المبلغ جزءا من المطالبة التأمينية القائمة مع شركة التأمين بخصوص تعرض مصنع من مصانع إحدى شركاتها التابعة للحريق "شركة أرنون للصناعات البلاستيكية".

وذكرت الشركة أنها لا تتوقع أن ينتج عن هذا الحدث أثر مالي جوهري سلبي على نتائج أعمالها.

وسيتم استخدام هذه المتحصلات لتمويل شراء وتركيب أحد خطي الإنتاج الذي تسبب الحريق بتلفها والمتوقع تشغيله خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث ارتأت إدارة الشركة تركيبه في مصنع الشركة الكائن في مدينة جدة.

كما تتوقع إدارة الشركة إعادة تشغيل المصنع الذي تعرض للحريق في مدينة الدمام خلال الربع الأول من العام القادم.

وقالت الشركة إنه سيتم الإعلان لاحقاً عن الأثر المالي لهذا الحريق عند الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالمطالبة التأمينية القائمة مع شركة التأمين.

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