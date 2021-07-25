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"طيبة للاستثمار" تمدد مذكرة تفاهم بشأن عملية استحواذ مع "شعاع كابيتال"

طيبة للاستثمار
طيبة للاستثمار
سوق السعودية

"طيبة للاستثمار" تمدد مذكرة تفاهم بشأن عملية استحواذ مع "شعاع كابيتال"

لاستكمال والانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة طيبة للاستثمار تمديد مذكرة التفاهم مع شركة شعاع كابيتل العربية السعودية بشأن الاستحواذ بنسبة 100% من قبل طيبة على كل من الشركة المالكة لفندق سنترو واحة بالرياض والشركة المالكة لفندق سنترو شاهين بجدة.

وذكرت أن التمديد سيكون لمدة 45 يوما اعتباراً من 25 يوليو وذلك لاستكمال والانتهاء من أعمال لفحص النافي للجهالة التي تمت الإشارة إليها في ذلك الإعلان.

يذكر أن مذكرة التفاهم بين الشركتين كانت قد وقعت في 26 مايو الماضي.

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