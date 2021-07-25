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"كيمانول" تحقق 60 مليون ريال أرباحا في الربع الثاني من 2021

كيمانول
كيمانول
سوق السعودية

"كيمانول" تحقق 60 مليون ريال أرباحا في الربع الثاني من 2021

قيمة الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الثاني بلغت 71 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة كيمائيات الميثانول تحقيق صافي أرباح في الربع الثاني من 2021، بلغت قيمته 60 مليون ريال، مقابل خسائر 31 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020، ومقابل 29.8 مليون ريال، في الربع السابق، بنمو 101%.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الثاني 71 مليون ريال، مقابل خسائر في الربع الثاني من 2020، بلغت 21 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من 2021، بلغت أرباح "كيمانول" 90 مليون ريال، مقابل خسائر 59.8 مليون ريال، في النصف الأول من 2020.

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وعزت الشركة تحقيقها أرباحا فصلية إلى تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة والذي أدى إلى زيادة الكميات المباعة بنسبة 14% بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع، علماً بأن نتائج الربع المماثل من العام السابق تاثرت بانخفاض المبيعات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وانخفضت تكاليف التمويل بشكل ملحوظ في الربع الحالي بعد نجاح الشركة في عملية إعادة هيكلة القروض وانخفاض معدل الفائدة.

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