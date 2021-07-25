217.16 مليون ريال حصيلة الاكتتاب بحقوق أولوية "الخليجية العامة"

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، عن نسبة تغطية الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنحو 72.39% من أسهم حقوق الأولوية المستهدفة بغرض زيادة رأس المال.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية.

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وأضافت أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

وتابعت الشركة: "في حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح".

وبلغت قيمة الأسهم المكتتب فيها نحو 217.164 مليون ريال، موزعة على 21.716 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

ولفتت إلى أن فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 8.28 مليون سهم من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء 28 يوليو 2021.

وانتهى يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021، فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لشركة "الخليجية العامة"، بعد فترة اكتتاب استمرت 10 أيام منذ يوم 5 يوليو عن طريق طرح 30 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون ريال، وذلك لزيادة رأس مالها من 200 مليون ريال إلى 500 مليون ريال.