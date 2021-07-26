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أسمنت ينبع توزع 196.9 مليون ريال على المساهمين

أسمنت ينبع
شركة أسمنت ينبع
سوق السعودية

أسمنت ينبع توزع 196.9 مليون ريال على المساهمين

بواقع 1.25 ريال للسهم

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت ينبع عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2021، بواقع 196.87 مليون ريال.

وقالت أسمنت ينبع، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.25 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 157.5 مليون سهم.

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وأوضحت أن أحقية الأرباح تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق في يوم الخميس الموافق 29 يوليو 2021، والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

خلال النصف الأول من العام الجاري، انخفض صافي أرباح أسمنت ينبع، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 11.06% إلى 115.23 مليون ريال، مقارنة بنحو 129.56 مليون ريال صافي أرباح الفترة المماثلة من 2020.

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