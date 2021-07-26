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إدراج "الوطنية لصناعة الأسمدة" في سوق "نمو" الأربعاء المُقبل

السوق الموازية نمو
نمو – السوق الموازية
سوق السعودية

إدراج "الوطنية لصناعة الأسمدة" في سوق "نمو" الأربعاء المُقبل

كإدراج مباشر برمز تداول 9517

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دبي - العربية.نت

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أعلنت "تداول السعودية"، عن إدراج وبدء تداول أسهم الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء 28 يوليو 2021، كإدراج مباشر برمز تداول 9517 وبالرمز الدولي SA15BG54KMH4.

وذكرت "تداول السعودية"، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن حدود التذبذب السعرية اليومية تكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

كانت شركة اللجين القابضة، قد أعلنت في يوليو 2020، عن إلغاء مذكرة تفاهم الموقعة بتاريخ 4 يوليو 2019، للاستحواذ على الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية للاستحواذ عليها.

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ويعتبر "موبي" من أشهر منتجات الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية، التي تأسست عام 1981، ويبلغ رأسمالها 50 مليون ريال موزعاً على 5 ملايين سهم.

وعينت فالكم للخدمات المالية كمستشار مالي لتسجيل أسهمها وإدراجها مباشرة في "نمو"، وحدد سعر السهم الاسترشادي عند الإدراج بقيمة 32 ريال.

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