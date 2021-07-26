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انخفاض أرباح "دو" الإماراتية 13% بالنصف الأول

دو للاتصالات
دو للاتصالات
سوق دبي

انخفاض أرباح "دو" الإماراتية 13% بالنصف الأول

التراجع جرّاء ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 6% خلال الفترة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة "دو"، انخفاض أرباح النصف الأول من عام 2021 بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 497 مليون درهم، مقابل 570.4 مليون درهم بالفترة المماثلة من 2020.

وأضافت "دو"، التي تعد المزود الثاني لخدمات الهاتف في الإمارات، وفق بيان اليوم الاثنين، أن انخفاض الأرباح يرجع إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 6% خلال النصف الأول إلى 4.37 مليار درهم، مقارنة مع 4.108 مليار درهم بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة بنسبة 1% إلى 5.738 مليار درهم، مقابل 5.656 مليار درهم بالفترة المماثلة من 2020.

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وأشارت الشركة إلى ارتفاع صافي تكاليف التمويل خلال النصف الأول من 14 مليون درهم قبل عام إلى 34.2 مليون درهم.

وبالنسبة للربع الثاني من 2021، أظهرت البيانات نمو الأرباح بنسبة 11.4% على أساس سنوي إلى 239.84 مليون درهم، مقابل 215.29 مليون درهم بالربع الثاني من 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباح الربع الثاني إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى 2.854 مليار درهم، مقابل 2.668 مليار درهم بالربع المماثل من العام الماضي.

ولفتت إلى تراجع الخسائر الائتمانية المتوقعة على موجودات العقود، وذمم مدينة تجارية ومستحق من جهات ذات علاقة بنحو 41 % لتبلغ 45.32 مليون درهم، مقابل خسائر قدرها 76.23 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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