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انخفاض خسائر "الخطوط السعودية للتموين" المتراكمة إلى 28.8%

الخطوط السعودية للتموين
الخطوط السعودية للتموين
سوق السعودية

انخفاض خسائر "الخطوط السعودية للتموين" المتراكمة إلى 28.8%

تحويل فائض الاحتياطي النظامي بـ 108 ملايين ريال لحساب الخسائر المتراكمة

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الرياض - العربية.نت

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 235.94 مليون ريال ما يعادل 28.8% من رأس المال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ذلك يرجع إلى تحويل فائض الاحتياطي النظامي للشركة بقيمة 107.835 مليون ريال إلى حساب الخسائر المتراكمة بناءً على موافقة مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع المنعقد في 4 مايو 2021.

وأضافت الشركة أنها ستقوم بتطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها.

أداء سهم السعودية للتموين
أداء سهم السعودية للتموين

وكانت خسائر الشركة التراكمية في نهاية مارس 2021 بلغت نحو 343.8 مليون ريال تمثل 41.9% من رأس المال.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للسعودية للتموين عن الربع الأول من 2021، تسجيل خسائر قدرها 30 مليون ريال، مقابل 15.6 مليون ريال أرباح خلال نفس الفترة من 2020.

وتقل تلك الخسائر بنسبة 70% عن الخسائر التي حققتها الشركة بالربع الأخير من العام الماضي، والتي بلغت 100 مليون ريال.

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