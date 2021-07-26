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بدعم عاملين.. الأهلي الكويتي يتحول إلى الربحية في النصف الأول

الأهلي الكويتي
البنك الأهلي الكويتي
بنوك الكويت

بدعم عاملين.. الأهلي الكويتي يتحول إلى الربحية في النصف الأول

نتائج الأهلي الكويتي استفادت من تحسن الدخل التشغيلي وانخفاض تكاليف المخصصات

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الكويت - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية لبنك الأهلي الكويتي، تحول البنك إلى تحقيق الأرباح خلال النصف الأول من عام 2021 بقيمة 15.08 مليون دينار، مقارنة مع خسائر بـ 4.64 مليون دينار بالفترة المماثلة من 2020.

وأضاف البنك في بيان لبورصة الكويت، اليوم الاثنين، أن أرباح النصف الأول من العام الحالي تعود بشكل أساسي إلى تحسن الدخل التشغيلي وانخفاض تكاليف المخصصات.

وارتفعت أصول البنك خلال النصف الأول بنسبة 1.5% على أساس سنوي إلى 4.804 مليار دينار، مقابل 4.73 مليار دينار في الفترة المماثلة من 2020.

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وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 9.7% خلال الفترة إلى 75.8 مليون دينار، مقارنة مع 69.06 مليون دينار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الربع الثاني من 2021، تحول البنك إلى تحقيق أرباح بقيمة 7.96 مليون دينار، مقارنة مع خسائر 10.69 مليون دينار بالربع الثاني من 2020.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 34% إلى 38.77 مليون دينار في الربع الثاني، فيما بلغ صافي الربح التشغيلية خلال الفترة 20.2 مليون دينار.

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