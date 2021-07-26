نجيب ساويرس: "لامنشا" تؤسس صندوق استثمار في مجال التعدين

أعلنت شركة لامانشا القابضة، عن إنشاء صندوق La Mancha Fund SCSp، وهو صندوق استثمار طويل الأجل مقره في لوكسمبورج متخصص بشكل أساسي في مجال تعدين الذهب، وستكون شركة لامانشا كابيتال للاستشارات القانونية La Mancha Capital Advisory LLP (“LMCA") هي المكتب الاستشاري للصندوق.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها انتهت من الإغلاق الأول للصندوق باستلام جميع أصول تعدين الذهب التابعة لشركة لامانشا، بالإضافة إلى استثمار قدره 100 مليون دولار من شريك استراتيجي سيستثمر بجانب عائلة ساويرس.

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وأضافت أن الصندوق يقوم اعتبارا من اليوم بإدارة أصول تزيد قيمتها عن 1.4 مليار دولار، كما يقوم بدراسة العديد من الفرص الجديدة، كما سيكون الصندوق متاحاً أمام مستثمرين آخرين في وقتٍ لاحق.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة لامانشا، نجيب ساويرس: "خطوة إنشاء صندوق استثمار هي النتيجة الطبيعية لما كنا نقوم به منذ عام 2015 حين قمنا ببيع أصولنا التشغيلية لشركتي إيفولوشن وإنديفور مقابل حصص رأسمالية، والتحول إلى تأسيس صندوق وفتح المجال لمستثمرين جدد يأتي في وقت مناسب جداً نتوقع فيه العديد من الفرص في قطاع تعدين الذهب الذي لا يزال مفتتاً ويحتاج إلى المزيد من الاندماجات."

وتابع ساويرس: "سيتم دعم الصندوق من قبل لجنة استشارية سأقوم برئاستها وستضم عددًا من الشخصيات المعروفة في قطاع التعدين، لدى الكثير منهم تاريخاً طويلاً في العمل مع شركة لامانشا وتقديم الخدمات الاستشارية لها".

ويتمثل الهدف الاستثماري الأساسي للصندوق في خلق موارد استثمارية لقطاع تعدين الذهب والمعادن النفيسة، كما سيكون له المرونة في الاستثمار في معادن بطاريات السيارات الكهربائية، وسيقوم الصندوق بالاستثمار بشكل أساسي في محفظة محددة تركز على الأسهم المدرجة طويلة الأجل، ولكنه قد ينظر لاستثمار جزء أصغر من أصوله في الأسهم الخاصة".

تماشيًا مع استراتيجية الاستثمار التي أثبتت جدواها في شركة لامانشا، سيسعي الصندوق إلى الاستحواذ على حصصًا كبيرة في شركات الموارد المعدنية الصغيرة والمبتدئة ذات الإمكانيات الإدارية والجيولوجية القوية التي تمكنها من تنفيذ استراتيجية خلق القيمة في خلال 3 إلى 5 سنوات.

يضم الصندوق أكثر من 20 من الكفاءات المتفرغة، منهم الجيولوجيون ومهندسو التعدين وخبراء الاستثمار اللذين يتمتعون بخبرة تشغيلية كبيرة في هذا القطاع، وكان العديد منهم جزءًا من قصة نمو شركة لامانشا لسنوات عديدة. ويقع مقر الفريق في المملكة المتحدة ولوكسمبورج.