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"سدكو كابيتال ريت" يعتزم الاستحواذ على 8 عقارات بـ700 مليون ريال

سدكو كابيتال ريت
شعار صندوق سدكو كابيتال ريت
سوق السعودية

"سدكو كابيتال ريت" يعتزم الاستحواذ على 8 عقارات بـ700 مليون ريال

موزعة بين الرياض والمنطقة الشرقية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال" عن توقيع صندوق "سدكو كابيتال ريت"، اتفاقية بيع وشراء لمحفظة الأصول العقارية التي يرغب مدير الصندوق (سدكو كابيتال) في الاستحواذ عليها، وتتألف من 8 عقارات مطورة تطويراً إنشائياً ومدرة للدخل بقطاعات مختلفة موزعة بين الرياض والمنطقة الشرقية بقيمة تقارب 700 مليون ريال.

وقالت "سدكو كابيتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها تقوم بإجراء التقصي النافي للجهالة الفني، وإجراء التقصي النافي للجهالة القانوني.

وأوضحت أنه بحسب تعليمات هيئة السوق المالية، فإن مدير الصندوق سيسعى للحصول على الموافقات اللازمة كموافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية وموافقة أغلبية مالكي الوحدات على زيادة إجمالي أصول صندوق سدكو كابيتال ريت.

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وأشارت إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار اتخاذ إجراءات للبدء في زيادة إجمالي أصول صندوق سدكو كابيتال ريت.

وسيقوم مدير الصندوق بالإفصاح عن أي تطورات تخص هذا الشأن في حينه.

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